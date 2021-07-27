25-35 грн за годину: киянам можуть запровадити плату за...

Собственно это один из цивилизованных способов как уменьшить или хотя бы резко затормозить рост количества личного автотранспорта в крупных городах.Надо увеличивать стоимость владения авто, и параллельно развивать инфраструктуру городского транспорта, это единственный способ решить проблему забитых дворов и пробок.Расширение дорог, это путь в никуда, многие европейские столицы это уже проходили, и потом пришли к выводу, что увеличение пропускной способности дорог, ничего не дает в долгосрочной перспективе, и переключились на увеличение стоимости владения, через налоги и сборы.Но для внедрения такого подхода нужны стальные яйца у власти, а их у действующей нет, так что можно расслабиться, это введено не будет, а если и будет, то будет как с штрафами за неправильную парковку или курение в неположенных местах, 0,001%