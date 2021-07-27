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25-35 грн за годину: киянам
можуть запровадити плату за...

25-35 грн за годину: киянам можуть запровадити плату за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:02

Очень смешно, воздух тоже денег стоит, за него тоже нужно платить, за перемещение между районами тоже нужно платить, а то ходят мусорят всякие :-)
petrenko_olvas
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:05

  _Mykola_ написав:Собственно это один из цивилизованных способов как уменьшить или хотя бы резко затормозить рост количества личного автотранспорта в крупных городах.
Надо увеличивать стоимость владения авто, и параллельно развивать инфраструктуру городского транспорта, это единственный способ решить проблему забитых дворов и пробок.


И при этом параллельно увеличивать стоимость пользования городским транспортом до заоблачных цифр, которая зачастую уже превышает стоимость в европейских столицах. Вот она, наша реальность -- как почистить карманы, а не решить проблему. Точнее, проблема решается только одна -- передел имущества в свою пользу.
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:09

  alter написав:И при этом параллельно увеличивать стоимость пользования городским транспортом до заоблачных цифр, которая зачастую уже превышает стоимость в европейских столицах. Вот она, наша реальность -- как почистить карманы.

Т.е. Вы хотите сказать что 6.50 или 10 грн за поездку, это в годовом выражении будет ДОРОЖЕ чем обслуживание и покупка личного авто?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:47

  _Mykola_ написав:
  alter написав:И при этом параллельно увеличивать стоимость пользования городским транспортом до заоблачных цифр, которая зачастую уже превышает стоимость в европейских столицах. Вот она, наша реальность -- как почистить карманы.

Т.е. Вы хотите сказать что 6.50 или 10 грн за поездку, это в годовом выражении будет ДОРОЖЕ чем обслуживание и покупка личного авто?

Он хочет сказать, что проезд будет скоро 30 грн...
Ed_UA_rD
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:55

  _Mykola_ написав:Собственно это один из цивилизованных способов как уменьшить или хотя бы резко затормозить рост количества личного автотранспорта в крупных городах.
Надо увеличивать стоимость владения авто, и параллельно развивать инфраструктуру городского транспорта, это единственный способ решить проблему забитых дворов и пробок.

Расширение дорог, это путь в никуда, многие европейские столицы это уже проходили, и потом пришли к выводу, что увеличение пропускной способности дорог, ничего не дает в долгосрочной перспективе, и переключились на увеличение стоимости владения, через налоги и сборы.

Но для внедрения такого подхода нужны стальные яйца у власти, а их у действующей нет, так что можно расслабиться, это введено не будет, а если и будет, то будет как с штрафами за неправильную парковку или курение в неположенных местах, 0,001%

Люто плюсую.
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:56

  Ed_UA_rD написав:
  _Mykola_ написав:
  alter написав:И при этом параллельно увеличивать стоимость пользования городским транспортом до заоблачных цифр, которая зачастую уже превышает стоимость в европейских столицах. Вот она, наша реальность -- как почистить карманы.

Т.е. Вы хотите сказать что 6.50 или 10 грн за поездку, это в годовом выражении будет ДОРОЖЕ чем обслуживание и покупка личного авто?

Он хочет сказать, что проезд будет скоро 30 грн...

А я хочу сказать что использование ЛИЧНОГО транспорта, если учесть ВСЕ затраты для передвижения по городу ДОРОЖЕ чем использование городского.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:00

  _Mykola_ написав:
  Ed_UA_rD написав:
  _Mykola_ написав:Т.е. Вы хотите сказать что 6.50 или 10 грн за поездку, это в годовом выражении будет ДОРОЖЕ чем обслуживание и покупка личного авто?

Он хочет сказать, что проезд будет скоро 30 грн...

А я хочу сказать что использование ЛИЧНОГО транспорта, если учесть ВСЕ затраты для передвижения по городу ДОРОЖЕ чем использование городского.

Тут одна проблема: на полном серьезе называть эти скотовозки "транспортом" -- это очень сильное воображение нужно... -- за исключением метро, возможно.
И вот этот момент местные власти то ли упустили то ли не поняли -- подсматривая у зарубежных коллег.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:45

  _Mykola_ написав:А я хочу сказать что использование ЛИЧНОГО транспорта, если учесть ВСЕ затраты для передвижения по городу ДОРОЖЕ чем использование городского.


А я хочу сказать, что когда мы едем семьей, как по городу, так и по Украине, то практически всегда это дешевле, чем использование общественного транспорта даже по текущим ценам, до обещанного подорожания. С учетом ВСЕХ затрат. Хотя казалось бы.
alter
 
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  #<1234
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