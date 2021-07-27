|
|
|
25-35 грн за годину: киянам можуть запровадити плату за...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:02
Очень смешно, воздух тоже денег стоит, за него тоже нужно платить, за перемещение между районами тоже нужно платить, а то ходят мусорят всякие :-)
-
petrenko_olvas
-
-
- Повідомлень: 35
- З нами з: 24.04.20
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:05
_Mykola_ написав:
Собственно это один из цивилизованных способов как уменьшить или хотя бы резко затормозить рост количества личного автотранспорта в крупных городах.
Надо увеличивать стоимость владения авто, и параллельно развивать инфраструктуру городского транспорта, это единственный способ решить проблему забитых дворов и пробок.
И при этом параллельно увеличивать стоимость пользования городским транспортом до заоблачных цифр, которая зачастую уже превышает стоимость в европейских столицах. Вот она, наша реальность -- как почистить карманы, а не решить проблему. Точнее, проблема решается только одна -- передел имущества в свою пользу.
-
alter
-
-
- Повідомлень: 665
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 311 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:09
alter написав:
И при этом параллельно увеличивать стоимость пользования городским транспортом до заоблачных цифр, которая зачастую уже превышает стоимость в европейских столицах. Вот она, наша реальность -- как почистить карманы.
Т.е. Вы хотите сказать что 6.50 или 10 грн за поездку, это в годовом выражении будет ДОРОЖЕ чем обслуживание и покупка личного авто?
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4290
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 623 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:47
_Mykola_ написав: alter написав:
И при этом параллельно увеличивать стоимость пользования городским транспортом до заоблачных цифр, которая зачастую уже превышает стоимость в европейских столицах. Вот она, наша реальность -- как почистить карманы.
Т.е. Вы хотите сказать что 6.50 или 10 грн за поездку, это в годовом выражении будет ДОРОЖЕ чем обслуживание и покупка личного авто?
Он хочет сказать, что проезд будет скоро 30 грн...
-
Ed_UA_rD
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 10.03.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:55
_Mykola_ написав:
Собственно это один из цивилизованных способов как уменьшить или хотя бы резко затормозить рост количества личного автотранспорта в крупных городах.
Надо увеличивать стоимость владения авто, и параллельно развивать инфраструктуру городского транспорта, это единственный способ решить проблему забитых дворов и пробок.
Расширение дорог, это путь в никуда, многие европейские столицы это уже проходили, и потом пришли к выводу, что увеличение пропускной способности дорог, ничего не дает в долгосрочной перспективе, и переключились на увеличение стоимости владения, через налоги и сборы.
Но для внедрения такого подхода нужны стальные яйца у власти, а их у действующей нет, так что можно расслабиться, это введено не будет, а если и будет, то будет как с штрафами за неправильную парковку или курение в неположенных местах, 0,001%
Люто плюсую.
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 1966
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 382 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:56
Ed_UA_rD написав: _Mykola_ написав: alter написав:
И при этом параллельно увеличивать стоимость пользования городским транспортом до заоблачных цифр, которая зачастую уже превышает стоимость в европейских столицах. Вот она, наша реальность -- как почистить карманы.
Т.е. Вы хотите сказать что 6.50 или 10 грн за поездку, это в годовом выражении будет ДОРОЖЕ чем обслуживание и покупка личного авто?
Он хочет сказать, что проезд будет скоро 30 грн...
А я хочу сказать что использование ЛИЧНОГО транспорта, если учесть ВСЕ затраты для передвижения по городу ДОРОЖЕ чем использование городского.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4290
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 623 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:00
_Mykola_ написав: Ed_UA_rD написав: _Mykola_ написав:
Т.е. Вы хотите сказать что 6.50 или 10 грн за поездку, это в годовом выражении будет ДОРОЖЕ чем обслуживание и покупка личного авто?
Он хочет сказать, что проезд будет скоро 30 грн...
А я хочу сказать что использование ЛИЧНОГО транспорта, если учесть ВСЕ затраты для передвижения по городу ДОРОЖЕ чем использование городского.
Тут одна проблема: на полном серьезе называть эти скотовозки "транспортом" -- это очень сильное воображение нужно... -- за исключением метро, возможно.
И вот этот момент местные власти то ли упустили то ли не поняли -- подсматривая у зарубежных коллег.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 4756
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 371 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:45
_Mykola_ написав:
А я хочу сказать что использование ЛИЧНОГО транспорта, если учесть ВСЕ затраты для передвижения по городу ДОРОЖЕ чем использование городского.
А я хочу сказать, что когда мы едем семьей, как по городу, так и по Украине, то практически всегда это дешевле, чем использование общественного транспорта даже по текущим ценам, до обещанного подорожания. С учетом ВСЕХ затрат. Хотя казалось бы.
-
alter
-
-
- Повідомлень: 665
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 311 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|