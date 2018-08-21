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Як в Україні захищені
пенсійні накопичення людей

Як в Україні захищені пенсійні накопичення людей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:29

Як в Україні захищені пенсійні накопичення людей

Пропонуємо до обговорення:
Україна враховує напрацьований іншими країнами досвід у пенсійних накопиченнях.

Дивися повний текст Як в Україні захищені пенсійні накопичення людей.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:30

Правильный ответ - никак.
alter
 
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