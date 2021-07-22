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Ціни на тепло для населення
можуть зрости на 15-70% —...

Ціни на тепло для населення можуть зрости на 15-70% —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:26

Ціни на тепло для населення можуть зрости на 15-70% —...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо ціна газу і надалі зростатиме, ТКЕ змушені будуть коригувати тарифи в бік збільшення.

Дивися повний текст Ціни на тепло для населення можуть зрости на 15-70% — прогноз Укртеплокомуненерго.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:26

Как всегда поражает глупость чиновников, и отсутствие обоснований:
У меня было:
1. отопление - последние годы было по 1800 грн. (1Гкал.); Отключатся - нельзя!!
2. Если отапливать электричеством ( по 1,68грн.) 1Гкал.- 1953,5грн.
3. Если отапливать газом(по8,87грн.+2,1грн.дост.)(7600ккал/куб.)- 1Гкал- 1443 грн.
4. Если отапливать украинским газом - ???
После повышения цена централизованного дешевого отопления будет выше отопления электричеством (всегда была в два раза ниже!!!), и почти в два раза выше - отопления газом.
Решили увеличить тариф, потому что денег очень хочется? :mrgreen:
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:37

zloy_ukr Так они и на электричество хотят в 2 раза поднять
alter
 
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