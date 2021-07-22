Ціни на тепло для населення можуть зрости на 15-70% —...

Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:57

они уже не знают как и откуда содрать с людей! Словно к власти пришли гопники.Все прекрасно понимают что у нас есть свои атомные электростанции, которые вырабатывают дешевое электричество, а теперь ж пугают еще и электрику поднять до цен ЕС! У нас уже все по ценам ЕС, и даже многии позиции товаров выше чем в ЕС, даже при этих ценах на коммунальные и с учетом что у нас пол года отопительного сезона, то по итогу за целый год коммуналка за год выйдет выще чем в южных страннах ЕС, где нет отопления. В той же Германии, где климат похож на наш, системы отоплении переоборудованны так что каждый человек может прикручивать вентиль в целях экономии ресурса. В той же Польши система ЦО тоже была переоборудованна за гос средства, и только потом начали поднимать тариф. У нас же , даже как Вы пишите отключится не дают, есть же много сталинок и хрущовок где реально можно перейти на автономку, а в панелках, нужно переоборудовать систему так, чтобы у каждого жителя был свой счетчик на отопление.Они видимо хотят чтобы этой зимой люди грелись как в Индии , коровьим г..м возле ВРУ.