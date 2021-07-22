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Ціни на тепло для населення
можуть зрости на 15-70% —...

Ціни на тепло для населення можуть зрости на 15-70% —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:26

Ціни на тепло для населення можуть зрости на 15-70% —...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо ціна газу і надалі зростатиме, ТКЕ змушені будуть коригувати тарифи в бік збільшення.

Дивися повний текст Ціни на тепло для населення можуть зрости на 15-70% — прогноз Укртеплокомуненерго.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:26

Как всегда поражает глупость чиновников, и отсутствие обоснований:
У меня было:
1. отопление - последние годы было по 1800 грн. (1Гкал.); Отключатся - нельзя!!
2. Если отапливать электричеством ( по 1,68грн.) 1Гкал.- 1953,5грн.
3. Если отапливать газом(по8,87грн.+2,1грн.дост.)(7600ккал/куб.)- 1Гкал- 1443 грн.
4. Если отапливать украинским газом - ???
После повышения цена централизованного дешевого отопления будет выше отопления электричеством (всегда была в два раза ниже!!!), и почти в два раза выше - отопления газом.
Решили увеличить тариф, потому что денег очень хочется? :mrgreen:
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:37

zloy_ukr Так они и на электричество хотят в 2 раза поднять
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:57

Re: Ціни на тепло для населення можуть зрости на 15-70% —...

  zloy_ukr написав:- ???


они уже не знают как и откуда содрать с людей! Словно к власти пришли гопники.
Все прекрасно понимают что у нас есть свои атомные электростанции, которые вырабатывают дешевое электричество, а теперь ж пугают еще и электрику поднять до цен ЕС! У нас уже все по ценам ЕС, и даже многии позиции товаров выше чем в ЕС, даже при этих ценах на коммунальные и с учетом что у нас пол года отопительного сезона, то по итогу за целый год коммуналка за год выйдет выще чем в южных страннах ЕС, где нет отопления. В той же Германии, где климат похож на наш, системы отоплении переоборудованны так что каждый человек может прикручивать вентиль в целях экономии ресурса. В той же Польши система ЦО тоже была переоборудованна за гос средства, и только потом начали поднимать тариф. У нас же , даже как Вы пишите отключится не дают, есть же много сталинок и хрущовок где реально можно перейти на автономку, а в панелках, нужно переоборудовать систему так, чтобы у каждого жителя был свой счетчик на отопление.
Они видимо хотят чтобы этой зимой люди грелись как в Индии , коровьим г..м возле ВРУ.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:41

-Діду,а що ви палите???
-"Ватру" звичайно!!!
-А чому "Ватру"...???
-Бо коштує 20 копійок!
-А що Ви будете палити,якщо "Ватра" стане коштувати 40 копійок???
-Тоді буду палити сільраду!!!
tvd4
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:18

Re: Ціни на тепло для населення можуть зрости на 15-70% —...

Электорат должен нести ответственность за свой выбор
В первую очередь - материальную
anduzenko
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:25

anduzenko
Полностью поддерживаю. Януковича незаконно скинули - с тех пор и расплачиваемся.....
finuser382
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:58

  finuser382 написав:anduzenko
Полностью поддерживаю. Януковича незаконно скинули - с тех пор и расплачиваемся.....

Ага, бандюковича незаконно скинули... -- бери выше: совок поломали :lol: -- тогда комуналка вообще халявная была
_hunter
 
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