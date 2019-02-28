RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Залучення коштів
/
Ищем инвестиции в завод
стекловолокна (Украина)

Ищем инвестиции в завод стекловолокна (Украина)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 19:31

Ищем инвестиции в завод стекловолокна (Украина)

Требуется стратегический партнер-инвестор для реализации проекта строительства и эксплуатации завода по производству стекловолокна (стеклоровинг), а также производной продукции.

Основная продукция:
1.Прямой и ассемблированный стеклоровинг.
2.Материалы и композиционные материалы на основе стекловолокна - стеклоткани, нетканые материалы, строительная арматура, стекломаты, сетки, трубы, композитные материалы, пр.

Производственная мощность –от 20 000 тонн/год с возможностью увеличения.
Общая стоимость проекта (потребность в финансировании) составляет 26 500 000 евро.
Стадия проекта: аванпроект.

Дислокация проекта – Украина, Киевская область.

Преимущества проекта

* Мировой спрос на стекловолокно значительно превышает предложение;
* Один из наиболее перспективных рынков (в 2020г. объем мирового рынка USD 12 млрд. с ежегодным ростом от 5%)
* Тренд повышения рыночных потребностей в стекловолокне;
* Отсутствие в Украине внутренней конкуренции, кроме импортеров продукции мировых производителей;
* Высокий экспортный потенциал;
* Маржинальный доход значительно превышает 100%;

Ожидаемые показатели эффективности
Срок окупаемости: 4года;
Индекс прибыльности 2,32 (NPV с масштабом 10 лет - 30 млн. евро);
IRR – 45%
Концептуальный проект и технологические сметы от профильной ведущей европейской инжиниринговой компании.

Инициаторы проекта - команда высококвалифицированных специалистов в проектном / финансовом / производственном менеджменте с многолетним прикладным опытом, внушительным портфолио и безупречной рыночной репутацией.
Более того, отрасль проекта соответствует высшему профильному образованию инициаторов (КПИ, ХТФ, "керамика / стекло").
Возможно уже совместное привлечение внешних кредитных источников (проектное финансирование под гарантии и страховое покрытие европейских ЭКА), а также прочих финансовых инструментов.

E-mail: finsav@ukr.net
+380960429457
Андрей Викторович
bfmgroup
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 05.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки 1 ... 12, 13, 14
FOXes » Чет 28 лют, 2019 14:16
139 331285
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 кві, 2021 16:47
greenozon
Инвестиции в Политическую партию
invest_ivn » Нед 31 січ, 2021 13:29
0 15200
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 січ, 2021 13:29
invest_ivn
Инвестиции в SMM AGENCY под 7-25% в месяц (от 500р)
lvivnetworks » Пон 18 січ, 2021 00:00
1 16904
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 січ, 2021 16:00
lvivnetworks

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.