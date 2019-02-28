Ищем инвестиции в завод стекловолокна (Украина)

Требуется стратегический партнер-инвестор для реализации проекта строительства и эксплуатации завода по производству стекловолокна (стеклоровинг), а также производной продукции.
Основная продукция:
1.Прямой и ассемблированный стеклоровинг.
2.Материалы и композиционные материалы на основе стекловолокна - стеклоткани, нетканые материалы, строительная арматура, стекломаты, сетки, трубы, композитные материалы, пр.
Производственная мощность –от 20 000 тонн/год с возможностью увеличения.
Общая стоимость проекта (потребность в финансировании) составляет 26 500 000 евро.
Стадия проекта: аванпроект.
Дислокация проекта – Украина, Киевская область.
Преимущества проекта
* Мировой спрос на стекловолокно значительно превышает предложение;
* Один из наиболее перспективных рынков (в 2020г. объем мирового рынка USD 12 млрд. с ежегодным ростом от 5%)
* Тренд повышения рыночных потребностей в стекловолокне;
* Отсутствие в Украине внутренней конкуренции, кроме импортеров продукции мировых производителей;
* Высокий экспортный потенциал;
* Маржинальный доход значительно превышает 100%;
Ожидаемые показатели эффективности
Срок окупаемости: 4года;
Индекс прибыльности 2,32 (NPV с масштабом 10 лет - 30 млн. евро);
IRR – 45%
Концептуальный проект и технологические сметы от профильной ведущей европейской инжиниринговой компании.
Инициаторы проекта - команда высококвалифицированных специалистов в проектном / финансовом / производственном менеджменте с многолетним прикладным опытом, внушительным портфолио и безупречной рыночной репутацией.
Более того, отрасль проекта соответствует высшему профильному образованию инициаторов (КПИ, ХТФ, "керамика / стекло").
Возможно уже совместное привлечение внешних кредитных источников (проектное финансирование под гарантии и страховое покрытие европейских ЭКА), а также прочих финансовых инструментов.
E-mail: finsav@ukr.net
+380960429457
Андрей Викторович