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Заступник Федорова: Криптовалюти і анонімність — це міф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 лип, 2021 20:31
Пропонуємо до обговорення:
Заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков під час Міжнародного форуму «Податкова амністія 2021», який відбувся 27 липня в Києві, розвіяв популярну хибну думку, що криптовалюти гарантують анонімність.
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R2
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Додано: Чет 29 лип, 2021 20:32
Пускай мой кошелёк монеро пробьёт, могу дать адрес)
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yevgenmuza
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:21
ничего он не врет.
анонимность в нашей сегодняшней действительности -это миф.
в любом случае при денежных операциях вы оставили след.
а вот брать вас за пятую точку или нет зависит только от суммы.
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Tabak
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