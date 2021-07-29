У Вінниці тестуватимуть першу промислову систему накопичення енергії повністю розроблену, спроектовану та виготовлену в Україні.
Дивися повний текст В Україні розробили першу промислову систему накопичення енергії.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 21:21
В Україні розробили першу промислову систему накопичення...
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Дивися повний текст В Україні розробили першу промислову систему накопичення енергії.
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