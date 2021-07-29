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В Україні розробили першу
промислову систему накопичення...

В Україні розробили першу промислову систему накопичення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 21:21

В Україні розробили першу промислову систему накопичення...

Пропонуємо до обговорення:
У Вінниці тестуватимуть першу промислову систему накопичення енергії повністю розроблену, спроектовану та виготовлену в Україні.

Дивися повний текст В Україні розробили першу промислову систему накопичення енергії.
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