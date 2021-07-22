Дохід Facebook у 2 кварталі зріс на 56% у річному вимірі - це найшвидший приріст із 2016 року.
Дивися повний текст Facebook заробив рекордну суму за останні п'ять років.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 07:41
Facebook заробив рекордну суму за останні п'ять років
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Дивися повний текст Facebook заробив рекордну суму за останні п'ять років.
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