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Facebook заробив рекордну
суму за останні п'ять років

Facebook заробив рекордну суму за останні п'ять років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 07:41

Facebook заробив рекордну суму за останні п'ять років

Пропонуємо до обговорення:
Дохід Facebook у 2 кварталі зріс на 56% у річному вимірі - це найшвидший приріст із 2016 року.

Дивися повний текст Facebook заробив рекордну суму за останні п'ять років.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 07:41

Качество фб заметно ухудшилось.Стал очень заполитизированным.
sena_2008atp
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