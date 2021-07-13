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Україна утримується в ТОП-10
світових експортерів курятини

Україна утримується в ТОП-10 світових експортерів курятини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 07:47

Україна утримується в ТОП-10 світових експортерів курятини

Пропонуємо до обговорення:
Україна посідає сьоме місце в рейтингу світових постачальників замороженої курятини, передає УНН з посиланням на World's Top Exporters.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 07:47

Цены в Украине растут за два года на 300 процентов при том же курсе,с амая низкая цена 69,50 на курятину
smatros
 
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