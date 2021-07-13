Україна посідає сьоме місце в рейтингу світових постачальників замороженої курятини, передає УНН з посиланням на World's Top Exporters.
Дивися повний текст Україна утримується в ТОП-10 світових експортерів курятини.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 07:47
Україна утримується в ТОП-10 світових експортерів курятини
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Дивися повний текст Україна утримується в ТОП-10 світових експортерів курятини.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 07:47
Цены в Украине растут за два года на 300 процентов при том же курсе,с амая низкая цена 69,50 на курятину
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