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В Україні зареєстровано
майже 30 тис. електромобілів

В Україні зареєстровано майже 30 тис. електромобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 07:56

В Україні зареєстровано майже 30 тис. електромобілів

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зареєстровано 29 345 електрокарів.

Дивися повний текст В Україні зареєстровано майже 30 тис. електромобілів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 07:56

30 тыс. купивших секонд-хенд, и которые скоро пожалеют. А глупых - только 60.
zloy_ukr
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Модератори: Ірина_, Модератор

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