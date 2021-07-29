В Україні зареєстровано 29 345 електрокарів.
Дивися повний текст В Україні зареєстровано майже 30 тис. електромобілів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 07:56
В Україні зареєстровано майже 30 тис. електромобілів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зареєстровано майже 30 тис. електромобілів.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 07:56
30 тыс. купивших секонд-хенд, и которые скоро пожалеют. А глупых - только 60.
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