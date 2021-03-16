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Українцям пояснили, як
повернути гроші за нав'язані...

Українцям пояснили, як повернути гроші за нав'язані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:32

Українцям пояснили, як повернути гроші за нав'язані...

Пропонуємо до обговорення:
Зробити це можна через call-центр, онлайн-чат в особистому кабінеті на сайті оператора або через повідомлення в Facebook.

Дивися повний текст Українцям пояснили, як повернути гроші за нав'язані контент-послуги на мобільному.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:32

Київстар - шахраї, будь-яким способом здирають кошти, потім " морозяться".
bobo
 
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