Зробити це можна через call-центр, онлайн-чат в особистому кабінеті на сайті оператора або через повідомлення в Facebook.
Дивися повний текст Українцям пояснили, як повернути гроші за нав'язані контент-послуги на мобільному.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:32
Українцям пояснили, як повернути гроші за нав'язані...
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Дивися повний текст Українцям пояснили, як повернути гроші за нав'язані контент-послуги на мобільному.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:32
Київстар - шахраї, будь-яким способом здирають кошти, потім " морозяться".
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