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Місяць після відкриття ринку
землі: уклали 2,5 тисячі угод

Місяць після відкриття ринку землі: уклали 2,5 тисячі угод
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:33

Місяць після відкриття ринку землі: уклали 2,5 тисячі угод

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що станом на сьогодні укладено 2591 угоду в рамках чинного ринку землі.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:33

а чи є десь список нотаріусів, які працюють з землею? Наш районний чомусь відмовляється, а ремлю реєструвати треба.
vogelchen18
 
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