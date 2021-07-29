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В Україні розробили концепцію
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В Україні розробили концепцію розвитку енергетики з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 11:08

В Україні розробили концепцію розвитку енергетики з...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики і Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження розробили концепцію програми, метою якої є розвиток енергетики з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) на 2022-2026 роки.

Дивися повний текст В Україні розробили концепцію розвитку енергетики з відновлюваних джерел.
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