Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на науковий журнал Blood.
Дивися повний текст Вчені пояснили появу тромбів у заражених коронавірусом.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:02
Вчені пояснили появу тромбів у заражених коронавірусом
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Дивися повний текст Вчені пояснили появу тромбів у заражених коронавірусом.
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