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Вчені пояснили появу тромбів
у заражених коронавірусом

Вчені пояснили появу тромбів у заражених коронавірусом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:02

Вчені пояснили появу тромбів у заражених коронавірусом

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на науковий журнал Blood.

Дивися повний текст Вчені пояснили появу тромбів у заражених коронавірусом.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:03

дефектные - это те что в вакцинах? очень, очень хорошо (с)
cohan
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