Газопровід «Північний потік-2» можуть сертифікувати вже в цьому році, але це рішення можуть оскаржити Україна, Польща і Єврокомісія.
Дивися повний текст Україна оскаржить сертифікацію «Північного потоку-2».
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:33
Україна оскаржить сертифікацію «Північного потоку-2»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна оскаржить сертифікацію «Північного потоку-2».
Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:34
Обжаловать сертификацию в которой не принимает участия? Мда.... Обжалуйте курс японской йены к индийской рупии. Аналогичный выхлоп будет. Поздно рыпаться.
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