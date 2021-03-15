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Приховати корупційні статки
стане ще складніше. Центр...

Приховати корупційні статки стане ще складніше. Центр...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:47

Приховати корупційні статки стане ще складніше. Центр...

Пропонуємо до обговорення:
Центр протидії корупції запустив скоринг, що дозволить оцінити корупційні ризики в статках публічних діячів.

Дивися повний текст Приховати корупційні статки стане ще складніше. Центр протидії корупції запустив скоринг.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:48

"в активах публичных деятелей"
Так ведь активы на маме или у жены с которой типа был развод...
egor6508
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:56

  egor6508 написав:"в активах публичных деятелей"
Так ведь активы на маме или у жены с которой типа был развод...

Так вообще не вопрос:
3. Член сім’ї – особа, що пов’язана з національним публічним діячем родинними зв’язками.

между строк вполне читается "або була пов’язана"...
_hunter
 
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