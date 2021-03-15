Центр протидії корупції запустив скоринг, що дозволить оцінити корупційні ризики в статках публічних діячів.
Дивися повний текст Приховати корупційні статки стане ще складніше. Центр протидії корупції запустив скоринг.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:47
Приховати корупційні статки стане ще складніше. Центр...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Приховати корупційні статки стане ще складніше. Центр протидії корупції запустив скоринг.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:48
"в активах публичных деятелей"
Так ведь активы на маме или у жены с которой типа был развод...
Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:56
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