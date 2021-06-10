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Швейцарці навчилися ремонтувати
дороги без перекриття...

Швейцарці навчилися ремонтувати дороги без перекриття...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 23:57

Швейцарці навчилися ремонтувати дороги без перекриття...

Пропонуємо до обговорення:
У Швейцарії запущено пілотний проект, що дозволяє проводити ремонтні роботи на автомагістралях в денний час без перекриття руху транспорту.

Дивися повний текст Швейцарці навчилися ремонтувати дороги без перекриття руху транспорту.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 23:57

А у нас и с перекрытием дорог не научились,потому что главный распилочный проект...
Scotch
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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