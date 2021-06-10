У Швейцарії запущено пілотний проект, що дозволяє проводити ремонтні роботи на автомагістралях в денний час без перекриття руху транспорту.
Дивися повний текст Швейцарці навчилися ремонтувати дороги без перекриття руху транспорту.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 23:57
Швейцарці навчилися ремонтувати дороги без перекриття...
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Дивися повний текст Швейцарці навчилися ремонтувати дороги без перекриття руху транспорту.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 23:57
А у нас и с перекрытием дорог не научились,потому что главный распилочный проект...
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