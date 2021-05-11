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Боржник сплатив трирічний борг
з аліментів у розмірі 278...

Боржник сплатив трирічний борг з аліментів у розмірі 278...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 10:45

Боржник сплатив трирічний борг з аліментів у розмірі 278...

Пропонуємо до обговорення:
Боржник з Одеси сплатив трирічний борг з аліментів у розмірі 278 810 гривень, аби виїхати за кордон.

Дивися повний текст Боржник сплатив трирічний борг з аліментів у розмірі 278 тис. гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 10:45

А що, сплатив і далі вільний?
Далі сплачувати аліменти не потрібно?(якщо буде знаходитись за кордоном)
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Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 18:35

Re: Боржник сплатив трирічний борг з аліментів у розмірі 278

Таки, нет долгов - свободен. Как же иначе? А если на момент возвращения долг образуется, то, пока не заплатит, в Украину не пустят :twisted:
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 22:39

moveton В Украину пускают всех украинцев без каких-либо ограничений.Так в Конституции написано. Могут впустить и сразу посадить в тюрьму... но не пустить не имеют права.
konsts1174
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 12:09

а отцовство установлено по ДНК или на веру?
lestat
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 13:08

Re: Боржник сплатив трирічний борг з аліментів у розмірі 278

О детях надо заботиться.
Или не иметь в ином случае.
Investor_K
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