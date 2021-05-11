Боржник з Одеси сплатив трирічний борг з аліментів у розмірі 278 810 гривень, аби виїхати за кордон.
Дивися повний текст Боржник сплатив трирічний борг з аліментів у розмірі 278 тис. гривень.
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Додано: Суб 31 лип, 2021 10:45
Боржник сплатив трирічний борг з аліментів у розмірі 278...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Боржник сплатив трирічний борг з аліментів у розмірі 278 тис. гривень.
Додано: Суб 31 лип, 2021 10:45
А що, сплатив і далі вільний?
Далі сплачувати аліменти не потрібно?(якщо буде знаходитись за кордоном)
Додано: Суб 31 лип, 2021 18:35
Re: Боржник сплатив трирічний борг з аліментів у розмірі 278
Таки, нет долгов - свободен. Как же иначе? А если на момент возвращения долг образуется, то, пока не заплатит, в Украину не пустят
Додано: Суб 31 лип, 2021 22:39
moveton В Украину пускают всех украинцев без каких-либо ограничений.Так в Конституции написано. Могут впустить и сразу посадить в тюрьму... но не пустить не имеют права.
Додано: Нед 01 сер, 2021 13:08
Re: Боржник сплатив трирічний борг з аліментів у розмірі 278
О детях надо заботиться.
Или не иметь в ином случае.
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