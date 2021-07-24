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«Завалили долар в підлогу»: що
буде з курсом найближчими...

«Завалили долар в підлогу»: що буде з курсом найближчими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 14:46

«Завалили долар в підлогу»: що буде з курсом найближчими...

Пропонуємо до обговорення:
Такий прогноз у Facebook озвучив економіст Тарас Козак.

Дивися повний текст «Завалили долар в підлогу»: що буде з курсом найближчими місяцями.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 17:41

"Все более реалистичным выглядит получение нашей страной подарка в размере $2 млрд 700 млн от Международного валютного фонда в течение двух месяцев”, – отметил экономист.
Наконец то МВФ нам будет дарить!!???
finuser472
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Модератори: Ірина_, Модератор

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