Такий прогноз у Facebook озвучив економіст Тарас Козак.
Дивися повний текст «Завалили долар в підлогу»: що буде з курсом найближчими місяцями.
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Додано: Суб 31 лип, 2021 14:46
«Завалили долар в підлогу»: що буде з курсом найближчими...
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Дивися повний текст «Завалили долар в підлогу»: що буде з курсом найближчими місяцями.
Додано: Суб 31 лип, 2021 17:41
"Все более реалистичным выглядит получение нашей страной подарка в размере $2 млрд 700 млн от Международного валютного фонда в течение двух месяцев”, – отметил экономист.
Наконец то МВФ нам будет дарить!!???
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