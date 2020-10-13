Верховна Рада в липні ухвалила закон про посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення.
Дивися повний текст Незаконне видобування корисних копалин: як посилили відповідальність (інфографіка).
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Додано: Суб 31 лип, 2021 17:58
Незаконне видобування корисних копалин: як посилили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Незаконне видобування корисних копалин: як посилили відповідальність (інфографіка).
Додано: Суб 31 лип, 2021 17:58
я так понимаю что в частном доме теперь нельзя пользоваться скважинами и колодцами
Додано: Нед 01 сер, 2021 03:40
kogut4433 до 5 кубов в сутки разрешается выкачивать без регистрации.
У большинства людей и в месяц столько не бывает
Додано: Пон 02 сер, 2021 09:12
Додано: Пон 02 сер, 2021 09:33
Це просто, капець, таке відчутття, що наші шлуги під копірку пишуть закони з російських. Додати до цього закону неможливість простому люду отримувати дозвіл на видобуток. И той же час вони трублять що хочуть збільшити видобуток корисних копалин, и запрошувати іноземних інвесторів. Маячня якась, який розумний іноземний інвестор захоче вкладатися в таку помийну яму.
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