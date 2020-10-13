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Незаконне видобування корисних
копалин: як посилили...

Незаконне видобування корисних копалин: як посилили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 17:58

Незаконне видобування корисних копалин: як посилили...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада в липні ухвалила закон про посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення.

Дивися повний текст Незаконне видобування корисних копалин: як посилили відповідальність (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 17:58

я так понимаю что в частном доме теперь нельзя пользоваться скважинами и колодцами
kogut4433
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 03:40

kogut4433 до 5 кубов в сутки разрешается выкачивать без регистрации.
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arheops
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 12:08

где там про недра принадлежат народу, это тому носатому народу
lestat
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 09:12

  lestat написав:где там про недра принадлежат народу, это тому носатому народу

Сейчас амвросий прибежит и расскажет где там те недра. И что "добытчик" обязан деньги, полученные за продажу добытых недр раздать абсолютно всем гражданам страны -- в равных долях :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 09:33

Це просто, капець, таке відчутття, що наші шлуги під копірку пишуть закони з російських. Додати до цього закону неможливість простому люду отримувати дозвіл на видобуток. И той же час вони трублять що хочуть збільшити видобуток корисних копалин, и запрошувати іноземних інвесторів. Маячня якась, який розумний іноземний інвестор захоче вкладатися в таку помийну яму.
koreckyj_o
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