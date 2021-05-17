За перевезення пільгових категорій громадян витрати перевізнику має компенсувати місцевий бюджет.
Дивися повний текст Відмовили в пільговому перевезенні: що робити.
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Додано: Суб 31 лип, 2021 19:36
Відмовили в пільговому перевезенні: що робити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відмовили в пільговому перевезенні: що робити.
Додано: Нед 01 сер, 2021 07:54
Как можно сравнивать бюджет сельской громады и мегаполиса.Вот и вся компенсация.
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