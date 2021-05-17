RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Відмовили в пільговому
перевезенні: що робити

Відмовили в пільговому перевезенні: що робити
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 19:36

Відмовили в пільговому перевезенні: що робити

Пропонуємо до обговорення:
За перевезення пільгових категорій громадян витрати перевізнику має компенсувати місцевий бюджет.

Дивися повний текст Відмовили в пільговому перевезенні: що робити.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94771
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 07:54

Как можно сравнивать бюджет сельской громады и мегаполиса.Вот и вся компенсация.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2370
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 43 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що робити, якщо роботодавець готується вас звільнити:...
R2 » Нед 18 лип, 2021 14:15
4 504
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лип, 2021 08:11
Правдоруб
Банкомат не повернув картку - що робити
R2 » П'ят 04 чер, 2021 17:03
6 1634
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 чер, 2021 13:10
Джон
У що інвестувати в Україні, і чи варто це робити (думки)
R2 » Пон 17 тра, 2021 07:53
1 524
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 тра, 2021 07:54
kotboriska

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.