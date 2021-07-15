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Будівництво залізничної колії «Вільча-Янів» дозволить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 31 лип, 2021 22:20
Пропонуємо до обговорення:
Будівництво залізничної колії "Вільча-Янів", що з'єднує централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) із залізничною мережею України, дозволить щорічно економити $200 млн, повідомила прес-служба Міністерства енергетики.
Дивися повний текст Будівництво залізничної колії «Вільча-Янів» дозволить Україні щорічно заощаджувати $200 млн — глава Міненерго
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R2
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Додано: Суб 31 лип, 2021 22:20
Не строить а восстанавливать, понятно, что украдете как будто с нуля строили.
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salvydas
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Додано: Нед 01 сер, 2021 12:26
livs375 написав:
Конечно же это как сказал чинуша это 'исторический шаг" сделают из Украины радиоактивную свалку для всей Европы,раньше платили северному соседу чтобы он у себя хранил а теперь и своё и спонсоров будем хранить под Киевом,идиотизму предела нет....
Как чела колбасит, что Россия потеряет денежку и способ давления на Украину.
русским духом за версту разит.
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unicdima
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