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Glovo запустила в Україні
перший магазин без покупців

Glovo запустила в Україні перший магазин без покупців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 07:34

Glovo запустила в Україні перший магазин без покупців

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Glovo запустила в Україні перший мікрофулфілмент центр — dark store.

Дивися повний текст Glovo запустила в Україні перший магазин без покупців.
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А як же foodex?
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