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Glovo запустила в Україні перший магазин без покупців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 сер, 2021 07:34
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Glovo запустила в Україні перший мікрофулфілмент центр — dark store.
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Додано: Нед 01 сер, 2021 07:34
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