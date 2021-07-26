Україна за підсумками минулого року посіла 117 місце зі 180 у світовому рейтингу корупції.
Дивися повний текст Як у світі карають чиновників-корупціонерів (інфографіка).
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Додано: Нед 01 сер, 2021 07:37
Як у світі карають чиновників-корупціонерів (інфографіка)
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Дивися повний текст Як у світі карають чиновників-корупціонерів (інфографіка).
Додано: Нед 01 сер, 2021 07:38
Як на мене, достатньо штрафу у розмірі хабара/збитків держави, а також всіх решти хабарів, тобто повної перевірки діяльності цього чиновника і за результатами - розмір штрафу. Плюс, звісно, пожиттєва заборона обіймати будь-які державні посади, в тому числі виборні.
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