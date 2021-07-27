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Кабмін виділив 1,35 млрд грн учасникам бойових дій: хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 сер, 2021 08:45
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів 28 липня ухвалив рішення виділити на виплати ветеранам війни, учасникам бойових дій та постраждалим у нацистських концтаборах 1,35 млрд грн. Розмір разової виплати становитиме від 677 до 4932 грн.
Дивися повний текст Кабмін виділив 1,35 млрд грн учасникам бойових дій: хто скільки отримає
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