Китайська компанія Huawei представила два нові флагманські смартфони P50 та P50 Pro.
Дивися повний текст Huawei представив два флагманські смартфони з камерами Leica.
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Додано: Нед 01 сер, 2021 10:11
Huawei представив два флагманські смартфони з камерами Leica
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Huawei представив два флагманські смартфони з камерами Leica.
Додано: Нед 01 сер, 2021 10:11
Не знаю, що це за одиниця вимірювання така, ампери за годину, але разом із числом 4100 та приставкою мега звучить солідно :)
За логікою, це виходить, швидкість зміни сили струму?
Додано: Нед 01 сер, 2021 12:59
Додано: Нед 01 сер, 2021 13:07
Re: Huawei представив два флагманські смартфони з камерами L
Додано: Пон 02 сер, 2021 10:44
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