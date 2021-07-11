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Huawei представив два флагманські
смартфони з камерами Leica

Huawei представив два флагманські смартфони з камерами Leica
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 10:11

Huawei представив два флагманські смартфони з камерами Leica

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Huawei представила два нові флагманські смартфони P50 та P50 Pro.

Дивися повний текст Huawei представив два флагманські смартфони з камерами Leica.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 10:11

4 100 мегаампер за годину

Не знаю, що це за одиниця вимірювання така, ампери за годину, але разом із числом 4100 та приставкою мега звучить солідно :)
За логікою, це виходить, швидкість зміни сили струму?
0mage0
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 12:59

  0mage0 написав:За логікою, це виходить, швидкість зміни сили струму?

Она самая. Батарея переменного тока. Можно частоту прикинуть. Если, допустим, 1А в пике, то это 4А за период и частота: 4100 * 1000000 / 3600 / 4 ~= 285 кГц. Немного многовато для питания, но почему бы и нет? :wink:
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 13:07

Re: Huawei представив два флагманські смартфони з камерами L

vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 10:44

  0mage0 написав:
4 100 мегаампер за годину

Не знаю, що це за одиниця вимірювання така, ампери за годину, але разом із числом 4100 та приставкою мега звучить солідно :)
За логікою, це виходить, швидкість зміни сили струму?


Ну простите, писать в школе научили, остальное в мозжечок не поместилось.
alter
 
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