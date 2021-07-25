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Українські банкіри спрогнозували
курс на найближчі тижні

Українські банкіри спрогнозували курс на найближчі тижні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 10:38

Українські банкіри спрогнозували курс на найближчі тижні

Пропонуємо до обговорення:
У найближчі тижні курс долара в Україні перебуватиме в коридорі 26,80-27,00 грн/$.

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