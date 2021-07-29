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Податки для ФОПів у 2022
році зростуть: скільки...

Податки для ФОПів у 2022 році зростуть: скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 15:55

Податки для ФОПів у 2022 році зростуть: скільки...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін представив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, в якій заклали мінімальну зарплату та прожитковий мінімум.

Дивися повний текст Податки для ФОПів у 2022 році зростуть: скільки заплатять підприємці.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 15:56

у Вас на 2023-м году калькулятор сломался - 22% от 6700 грн = 1474 грн (не 1578 гривен 72 копейки)
g_murometz
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Модератори: Ірина_, Модератор

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