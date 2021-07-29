Кабмін представив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, в якій заклали мінімальну зарплату та прожитковий мінімум.
Дивися повний текст Податки для ФОПів у 2022 році зростуть: скільки заплатять підприємці.
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Додано: Нед 01 сер, 2021 15:55
Податки для ФОПів у 2022 році зростуть: скільки...
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Дивися повний текст Податки для ФОПів у 2022 році зростуть: скільки заплатять підприємці.
Додано: Нед 01 сер, 2021 15:56
у Вас на 2023-м году калькулятор сломался - 22% от 6700 грн = 1474 грн (не 1578 гривен 72 копейки)
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