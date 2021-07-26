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«Укрпошта» побудує 3 логістичні центри в Києві та Львові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 сер, 2021 06:21
Пропонуємо до обговорення:
Акціонерне товариство "Укрпошта" має намір домовитися з 2 компаніями про будівництво 3-х логістичних комплексів за 141,99 млн доларів (з ПДВ).
Дивися повний текст «Укрпошта» побудує 3 логістичні центри в Києві та Львові за $142 млн
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Додано: Пон 02 сер, 2021 06:21
У нас уже за долари щось будують і в Прозоро замовляють?
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cohan