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«Укрпошта» побудує 3 логістичні
центри в Києві та Львові...

«Укрпошта» побудує 3 логістичні центри в Києві та Львові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 06:21

«Укрпошта» побудує 3 логістичні центри в Києві та Львові...

Пропонуємо до обговорення:
Акціонерне товариство "Укрпошта" має намір домовитися з 2 компаніями про будівництво 3-х логістичних комплексів за 141,99 млн доларів (з ПДВ).

Дивися повний текст «Укрпошта» побудує 3 логістичні центри в Києві та Львові за $142 млн.
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 06:21

У нас уже за долари щось будують і в Прозоро замовляють?
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