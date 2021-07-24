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Bitcoin — це не гроші. Глава
МВФ розкритикувала криптовалюту

Bitcoin — це не гроші. Глава МВФ розкритикувала криптовалюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 07:02

Bitcoin — це не гроші. Глава МВФ розкритикувала криптовалюту

Пропонуємо до обговорення:
Криптовалюту Bitcoin не можна класифікувати як гроші. У майбутньому вона може стати платіжним засобом, але поки що до цього далеко. А тому використання Bitcoin в якості валюти в Сальвадорі призведе до проблем.

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