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Майже два мільйони українців в’їхали до Польщі у першому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 сер, 2021 08:32
Пропонуємо до обговорення:
У першому півріччі цього року 1 млн 870 тис. 387 громадян України в’їхали до Польщі, що на 23% менше аналогічного періоду 2020 року (2 млн 428 тис. 087).
Дивися повний текст Майже два мільйони українців в’їхали до Польщі у першому півріччі
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