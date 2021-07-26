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Шмигаль: вже є понад 25
інвесторів, які хочуть...

Шмигаль: вже є понад 25 інвесторів, які хочуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 09:00

Шмигаль: вже є понад 25 інвесторів, які хочуть...

Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр міністр Денис Шмигаль заявив, що станом на 31 липня вже понад 25 інвесторів хочуть скористатися законом про "інвестнянь" та звернулися до UkraineInvest.

Дивися повний текст Шмигаль: вже є понад 25 інвесторів, які хочуть скористатися законом про «інвестнянь».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 09:00

Мало, надо больше инвестиций и создавать высокооплачиваемые рабочие места!
smatros
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 10:37

Re: Шмигаль: вже є понад 25 інвесторів, які хочуть...

25?)))
Больше похоже на "красивую цифру", чем на правду. Когда сказать "10" - вроде мало, а "50" - даже Кабмин понимает, что цифра выглядит как из области фантастики.
Пять лет голову морочил Буратино соевого разлива, нынешний Буратино зазеленел и заколосился)))
antey1969
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