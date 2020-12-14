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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 09:10

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Стартану я нову тему, яка мабуть, всім лендлордам-початківцям буде цікава! :D
А лендлорди-профі - можуть ділитись своїм досвідом/вказувати на помилки початківцям...

Тож поїхали :D
1. Яку підлогу потрібно робити в новобуді, а яку в старому фонді? (а то практики кажуть, що нормально в новобуді і без стяжки) :mrgreen:
2. Стіни? - фарбування/шпалери?
3. Стеля?
4. Електрика?
5. Сантехніка?
6. Меблі? - нові, чи б/у?
7. Техніка? - нова, чи б/у?
8. Штори :mrgreen: - звичайні, чи ролокасети, чи жалюзі? - чи взагалі, не потрібні? :mrgreen:
9. Опалення?(якщо це новобуд)
10. Ваш лайфхак?


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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 05:50

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

А квартира уже є у лендлорда-початківця ?
Чи так, - мрії про халяву ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 07:47

  stas_rst написав:А квартира уже є у лендлорда-початківця ?
Чи так, - мрії про халяву ?

Є!
Просто здача в експлуатацію буде в другому кварталі 2022р. :D
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