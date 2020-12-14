Стартану я нову тему, яка мабуть, всім лендлордам-початківцям буде цікава!
А лендлорди-профі - можуть ділитись своїм досвідом/вказувати на помилки початківцям...
Тож поїхали
1. Яку підлогу потрібно робити в новобуді, а яку в старому фонді? (а то практики кажуть, що нормально в новобуді і без стяжки)
2. Стіни? - фарбування/шпалери?
3. Стеля?
4. Електрика?
5. Сантехніка?
6. Меблі? - нові, чи б/у?
7. Техніка? - нова, чи б/у?
8. Штори - звичайні, чи ролокасети, чи жалюзі? - чи взагалі, не потрібні?
9. Опалення?(якщо це новобуд)
10. Ваш лайфхак?