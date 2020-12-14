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РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 11:42

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

https://youtu.be/EVLF7_RZ04s
Bezzhenets
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:18

Востаннє редагувалось Успіх в Вів 03 сер, 2021 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:25

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  Успіх написав:А що - цікаво б було серед автентичних предметів на кобзі, на бандурі, на дубовій бочці
любую идею опошлят...
vitaliian
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