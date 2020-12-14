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Додано: Вів 03 сер, 2021 11:42
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Вів 03 сер, 2021 16:18
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 03 сер, 2021 16:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 сер, 2021 16:25
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
любую идею опошлят...
а такую стиралку видели?
Додано: Вів 03 сер, 2021 19:46
Коротше, якщо є отака хитра/проста різна техніка, то можна просто здавати квартиру в стані "від забудовника" - нехай орендарі самі собі різні такі плюшки купують і перевозять з квартири на квартиру
п.с.
У Вас пристрасть/тяга до мавп?
Додано: Вів 03 сер, 2021 19:49
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
мелкие обезьяны не бухают, не колются, дорогую одежду и айфонов не просят, в интернетах и комп. играх не зависают, с родителями не конфликтуют, старшим не хамят, очень дружелюбные и компанейские, глупые вопросы не задают, деньги не воруют, школу не прогуливают, не курят - идеальные дети, то к чему человечество должно стремиться. Я многим ставлю обезьян в пример. На фоне растущей проблемы детского аутизма социализированная обезьяна есть некий эталон который даже вконец упоротые скептики отрицать не могут.
если у арендатора руки из правильного места можно дать 3 месяца арендных каникул, а после отнять половину стоимость ремонта из арендной платы. Единственная проблема доверие, арендатор должен понимать что вы не вышвырните его через 3 месяца, а вы должны быть уверены что ремонт будет не из гавна и палок. С доверием в стране напряженка.
Додано: Вів 03 сер, 2021 21:46
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Вів 03 сер, 2021 21:47
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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