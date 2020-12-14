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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 сер, 2021 11:33
Хех, поф-лендлорди не поспішають ділитись лайфхаками)), а початківці, напевно, і не знають про існування цієї гілки, щоб щось запитувати))
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