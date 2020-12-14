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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 сер, 2021 11:33
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Хех, поф-лендлорди не поспішають ділитись лайфхаками)), а початківці, напевно, і не знають про існування цієї гілки, щоб щось запитувати))
Додано: Пон 16 сер, 2021 10:03
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Чет 19 сер, 2021 08:17
З яких радощів досвідчені флетлорди мусять інформувати якихось приймаків про те, як краще вести орендний бізнес?
Інтернет в допомогу успішним Долярекам! Читай, думай, багатій(((
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