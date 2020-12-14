RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234>
Повідомлення Додано: Суб 14 сер, 2021 11:33

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Хех, поф-лендлорди не поспішають ділитись лайфхаками)), а початківці, напевно, і не знають про існування цієї гілки, щоб щось запитувати))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1361
З нами з: 18.03.21
Подякував: 29 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 10:03

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

4443
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8335
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1514 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 08:17

  Успіх написав:Хех, поф-лендлорди не поспішають ділитись лайфхаками)), а початківці, напевно, і не знають про існування цієї гілки, щоб щось запитувати))

З яких радощів досвідчені флетлорди мусять інформувати якихось приймаків про те, як краще вести орендний бізнес?

Інтернет в допомогу успішним Долярекам! Читай, думай, багатій(((
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22226
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1378 раз.
Подякували: 2304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 13:22

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Цікаво, скільки такий ремонт і меблі потягне?))

1. Тут планування приблизно мого смарту(і метраж мій) але в мене, наче, не буде такого широкого пройому біля дверей, щоб поставити повноцінну шафу-купе.
На фото в свого забудовника бачу, що наче 30-35см буде пройом. Прийдеться трохи шафу висувати в перед :roll:
2. Цікаво з пралкою - але в мене с/в більший/ширший якраз на 40-50см. Тому буду ставити ванну.

Ну і вікно в мене одне і панорамне))
Але, загалом, цікаво зроблено :D

От, для порівняння приблизне планування мого смарта
Зображення
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 19 сер, 2021 13:43, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1361
З нами з: 18.03.21
Подякував: 29 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 13:32

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  Успіх написав:Але, загалом, цікаво зроблено
можно договориться с соседями через стенку за общую кровать на колесах, и перетягивать её из квартиры в квартиру по графику или приделать к стенам ветки, а чё раньше же жили на деревьях? Понаехи с африки оценят.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8335
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1514 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 13:54

vitaliian
Що мені сподобалось, що майже всі стіни - тирсоплитами під стелю закрили - відповідно, стінам, взагалі, не треба нічого робити/чіпати їх :idea:
Та й керамограніту на коридор багато не треба - зато "навічно", а не біла стіна, яку вишморгають за рік :idea:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1361
З нами з: 18.03.21
Подякував: 29 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:06

  Успіх написав:vitaliian
Що мені сподобалось, що майже всі стіни - тирсоплитами під стелю закрили - відповідно, стінам, взагалі, не треба нічого робити/чіпати їх :idea:
Та й керамограніту на коридор багато не треба - зато "навічно", а не біла стіна, яку вишморгають за рік :idea:

ламинат на стену даже домашних зверей не боится, стены обделать ламинатом под дерево работы на 2-3 дня. под него и стены ровнять не нужно, потолок натяжной. Паркет больше не рекомендую (он воды боится) лучше керамическая плитка на пол. Мало ли с какими питомцами заедет волчица, змеи еноты дикобразы тигры крокодилы..... двери только дубовые, 3 слоя матового лака. Чтобы животные не грызли мебель её обмазывают обычной водой с 10 таблетками ношпы.. Животные ношпу пцц не любят.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8335
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1514 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:20

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1361
З нами з: 18.03.21
Подякував: 29 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:38

  Успіх написав:Хех, поф-лендлорди не поспішають ділитись лайфхаками)), а початківці, напевно, і не знають про існування цієї гілки, щоб щось запитувати))

Будь ласка, пане Долярчик.
Дивіться, думайте, багатійте і знову багатійте!:

https://youtu.be/Du-0SAsua9I
https://youtu.be/QXJLPS7glsk
https://vencon.ua/ua/articles/sekrety-b ... a-v-krizis
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22226
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1378 раз.
Подякували: 2304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:47

  Frant написав:
  Успіх написав:Хех, поф-лендлорди не поспішають ділитись лайфхаками)), а початківці, напевно, і не знають про існування цієї гілки, щоб щось запитувати))

Будь ласка, пане Долярчик.
Дивіться, думайте, багатійте і знову багатійте!:

https://youtu.be/Du-0SAsua9I
https://youtu.be/QXJLPS7glsk
https://vencon.ua/ua/articles/sekrety-b ... a-v-krizis

Дякую, та пошуковиком в ютубі вмію користуватись :D

Тут ще ж цікаві життєві ситуації від практиків-лендлордів))
- що в них пожовкло, а що відвалилось :mrgreen:
Щоб не повторювати їхні помилки 8)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1361
З нами з: 18.03.21
Подякував: 29 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1234>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unicdima, vitaliian і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 743, 744, 745
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
7447 1002555
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 сер, 2021 22:25
Bolt
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 1127, 1128, 1129
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
11285 1586730
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 чер, 2021 12:37
RTC12
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
2 1471
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лют, 2021 12:41
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.