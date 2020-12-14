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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 сер, 2021 11:33
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Хех, поф-лендлорди не поспішають ділитись лайфхаками)), а початківці, напевно, і не знають про існування цієї гілки, щоб щось запитувати))
Додано: Пон 16 сер, 2021 10:03
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Чет 19 сер, 2021 08:17
З яких радощів досвідчені флетлорди мусять інформувати якихось приймаків про те, як краще вести орендний бізнес?
Інтернет в допомогу успішним Долярекам! Читай, думай, багатій(((
Додано: Чет 19 сер, 2021 13:22
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Цікаво, скільки такий ремонт і меблі потягне?))
1. Тут планування приблизно мого смарту(і метраж мій) але в мене, наче, не буде такого широкого пройому біля дверей, щоб поставити повноцінну шафу-купе.
На фото в свого забудовника бачу, що наче 30-35см буде пройом. Прийдеться трохи шафу висувати в перед
2. Цікаво з пралкою - але в мене с/в більший/ширший якраз на 40-50см. Тому буду ставити ванну.
Ну і вікно в мене одне і панорамне))
Але, загалом, цікаво зроблено
От, для порівняння приблизне планування мого смарта
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 19 сер, 2021 13:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 19 сер, 2021 13:32
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Чет 19 сер, 2021 13:54
vitaliian
Що мені сподобалось, що майже всі стіни - тирсоплитами під стелю закрили - відповідно, стінам, взагалі, не треба нічого робити/чіпати їх
Та й керамограніту на коридор багато не треба - зато "навічно", а не біла стіна, яку вишморгають за рік
Додано: Чет 19 сер, 2021 14:06
ламинат на стену даже домашних зверей не боится, стены обделать ламинатом под дерево работы на 2-3 дня. под него и стены ровнять не нужно, потолок натяжной. Паркет больше не рекомендую (он воды боится) лучше керамическая плитка на пол. Мало ли с какими питомцами заедет волчица, змеи еноты дикобразы тигры крокодилы..... двери только дубовые, 3 слоя матового лака. Чтобы животные не грызли мебель её обмазывают обычной водой с 10 таблетками ношпы.. Животные ношпу пцц не любят.
Додано: Чет 19 сер, 2021 14:20
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Чет 19 сер, 2021 14:38
Будь ласка, пане Долярчик.
Дивіться, думайте, багатійте і знову багатійте!:
Додано: Чет 19 сер, 2021 14:47
Дякую, та пошуковиком в ютубі вмію користуватись
Тут ще ж цікаві життєві ситуації від практиків-лендлордів))
- що в них пожовкло, а що відвалилось
Щоб не повторювати їхні помилки
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