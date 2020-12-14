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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:54

  Успіх написав:
  Frant написав:
  Успіх написав:Хех, поф-лендлорди не поспішають ділитись лайфхаками)), а початківці, напевно, і не знають про існування цієї гілки, щоб щось запитувати))

Будь ласка, пане Долярчик.
Дивіться, думайте, багатійте і знову багатійте!:

https://youtu.be/Du-0SAsua9I
https://youtu.be/QXJLPS7glsk
https://vencon.ua/ua/articles/sekrety-b ... a-v-krizis

Дякую, та пошуковиком в ютубі вмію користуватись :D

Тут ще ж цікаві життєві ситуації від практиків-лендлордів))
- що в них пожовкло, а що відвалилось :mrgreen:
Щоб не повторювати їхні помилки 8)

Нічого, я тобі ще такого ж сміття накидаю.
Ти ж любиш тупі відосики?

https://youtu.be/vCgdc2cc1_Q

Ось, дорогие ремонт за копІйки:

https://youtu.be/xs0ItUmCODk
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 15:05

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

І ще - не розумію, чому кажуть, що натяжні стелі дешевші, за звичайні?
Якщо знайомий недавно робив собі в кімнаті 16, чи 18м2 - то вийшло щось 5К з копійками(і то він шукав, де дешевше)

Чомусь, мені здається, що 2 мішка стартового + 1 фінішного і 12л.відро фарби на таку стелю вистачить?
Що виходить до 2Кгрн.
+ ще робота майстра - нехай разом вийде теж тих 5+Кгрн!!!

То в чім справа?
Маркетинговий хід підвісної стелі?

Чи дуже дорога робота майстра, який пошпаклює/пошліфує і помалює цю стелю?(+/-18м2)
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 15:27

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  Успіх написав:Чомусь, мені здається, що 2 мішка стартового + 1 фінішного і 12л.відро фарби на таку стелю вистачить?
это если потолок ровный. А кривой замучаетесь штукатурками выравнивать. Кроме того если вас затопят сверху штукатурке - гаплык, а там конечно многодетная семья живёт. Поизвиняются но денег у них нет и 300 лет ещё не будет, долги, памперсы и всё такое.
  Успіх написав:Чи дуже дорога робота майстра, який пошпаклює/пошліфує і помалює цю стелю?(+/-18м2)
по цене +/- одинаково выйдет..
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:04

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  vitaliian написав:Кроме того если вас затопят сверху

Бачив відос знайомих, як виглядає затоплення зверху підвісної стелі))
Це, наче велика(2х2м) крива куля звисає з гори)))
- так що такій стелі - теж гаплик(при сильному затопленні)
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:10

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Кроме того если вас затопят сверху

Бачив відос знайомих, як виглядає затоплення зверху підвісної стелі))
Це, наче велика(2х2м) крива куля звисає з гори)))
- так що такій стелі - теж гаплик(при сильному затопленні)

кстати нет, подставили ванную пробили дырочку вода вытекла, дырочку запаяли и квартира как новенькая. Иначе пришлось бы и ремонт делать и воду руками с пола собирать. Из пвх ткани шьют тенты для фур которые по 20 лет ходят под снегом и дождём. Это очень надежный маттериал.
vitaliian
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