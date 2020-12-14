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Успіх написав:Чомусь, мені здається, що 2 мішка стартового + 1 фінішного і 12л.відро фарби на таку стелю вистачить?
это если потолок ровный. А кривой замучаетесь штукатурками выравнивать. Кроме того если вас затопят сверху штукатурке - гаплык, а там конечно многодетная семья живёт. Поизвиняются но денег у них нет и 300 лет ещё не будет, долги, памперсы и всё такое.
Успіх написав:Чи дуже дорога робота майстра, який пошпаклює/пошліфує і помалює цю стелю?(+/-18м2)
vitaliian написав:Кроме того если вас затопят сверху
Бачив відос знайомих, як виглядає затоплення зверху підвісної стелі)) Це, наче велика(2х2м) крива куля звисає з гори))) - так що такій стелі - теж гаплик(при сильному затопленні)
кстати нет, подставили ванную пробили дырочку вода вытекла, дырочку запаяли и квартира как новенькая. Иначе пришлось бы и ремонт делать и воду руками с пола собирать. Из пвх ткани шьют тенты для фур которые по 20 лет ходят под снегом и дождём. Это очень надежный маттериал.