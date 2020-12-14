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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:04

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  vitaliian написав:Кроме того если вас затопят сверху

Бачив відос знайомих, як виглядає затоплення зверху підвісної стелі))
Це, наче велика(2х2м) крива куля звисає з гори)))
- так що такій стелі - теж гаплик(при сильному затопленні)
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:10

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Кроме того если вас затопят сверху

Бачив відос знайомих, як виглядає затоплення зверху підвісної стелі))
Це, наче велика(2х2м) крива куля звисає з гори)))
- так що такій стелі - теж гаплик(при сильному затопленні)

кстати нет, подставили ванную пробили дырочку вода вытекла, дырочку запаяли и квартира как новенькая. Иначе пришлось бы и ремонт делать и воду руками с пола собирать. Из пвх ткани шьют тенты для фур которые по 20 лет ходят под снегом и дождём. Это очень надежный маттериал.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 17:45

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:23

В інтернеті, в ютубі - є тисячі відео дешевих ремонтів. Тільки успішним майжефлетлордам - треба уважно ті відео передивитись.
І успішний зразу зрозуміє, як без допомоги тестя і брата дружини - робити гарний і простий ремонт.
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