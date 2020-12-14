Бачив відос знайомих, як виглядає затоплення зверху підвісної стелі))
Це, наче велика(2х2м) крива куля звисає з гори)))
- так що такій стелі - теж гаплик(при сильному затопленні)
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Додано: Чет 19 сер, 2021 16:04
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:10
кстати нет, подставили ванную пробили дырочку вода вытекла, дырочку запаяли и квартира как новенькая. Иначе пришлось бы и ремонт делать и воду руками с пола собирать. Из пвх ткани шьют тенты для фур которые по 20 лет ходят под снегом и дождём. Это очень надежный маттериал.
Додано: Чет 19 сер, 2021 17:45
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:23
В інтернеті, в ютубі - є тисячі відео дешевих ремонтів. Тільки успішним майжефлетлордам - треба уважно ті відео передивитись.
І успішний зразу зрозуміє, як без допомоги тестя і брата дружини - робити гарний і простий ремонт.
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