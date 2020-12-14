Бачив відос знайомих, як виглядає затоплення зверху підвісної стелі))
Це, наче велика(2х2м) крива куля звисає з гори)))
- так що такій стелі - теж гаплик(при сильному затопленні)
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Додано: Чет 19 сер, 2021 16:04
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:10
кстати нет, подставили ванную пробили дырочку вода вытекла, дырочку запаяли и квартира как новенькая. Иначе пришлось бы и ремонт делать и воду руками с пола собирать. Из пвх ткани шьют тенты для фур которые по 20 лет ходят под снегом и дождём. Это очень надежный маттериал.
Додано: Пон 23 сер, 2021 20:58
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Сер 25 сер, 2021 09:59
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
антивандальная мебель
Додано: Сер 25 сер, 2021 10:30
Дорого))
Я краще буду в смарті під оренду що 7-10р. викидувати ВСІ меблі вартістю +/-1Кдол. і купувати нові за +/1Кдол!
Свою квартиру в 53м2 - я теж не балував
Всі меблі обійшлись чуть більше 2Кдол!
✓ дивани - 2 розкладних і 1 стаціонарний(він на кухні)
✓ шафи-купе - 2шт. ВЕЛИЧЕЗНІ, 3м шириною кожна(одна - під стелю) з двома дзеркалами кожна
✓ Кухня Величчезна!
+ (комп'ютерний стіл/комод/два "офісних" крісла купили колись)
✓✓✓✓
Тож, через 7-10р. - мені і у своїй квартирі не буде шкода це все викинути і купити все НОВЕНЬКЕ!
Вже жартую до дружини, що треба ще дачу купити, щоб було куди то все вивезти, бо все одно трішки шкода буде викидати все на смітник!
Додано: Сер 25 сер, 2021 15:42
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Вів 31 сер, 2021 15:13
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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