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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:04

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  vitaliian написав:Кроме того если вас затопят сверху

Бачив відос знайомих, як виглядає затоплення зверху підвісної стелі))
Це, наче велика(2х2м) крива куля звисає з гори)))
- так що такій стелі - теж гаплик(при сильному затопленні)
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 16:10

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Кроме того если вас затопят сверху

Бачив відос знайомих, як виглядає затоплення зверху підвісної стелі))
Це, наче велика(2х2м) крива куля звисає з гори)))
- так що такій стелі - теж гаплик(при сильному затопленні)

кстати нет, подставили ванную пробили дырочку вода вытекла, дырочку запаяли и квартира как новенькая. Иначе пришлось бы и ремонт делать и воду руками с пола собирать. Из пвх ткани шьют тенты для фур которые по 20 лет ходят под снегом и дождём. Это очень надежный маттериал.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 20:58

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/stellaz ... MvQB8.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 09:59

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

антивандальная мебель
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/mebel-d ... MhbqI.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 10:30

  vitaliian написав:антивандальная мебель
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/mebel-d ... MhbqI.html

Дорого))
Я краще буду в смарті під оренду що 7-10р. викидувати ВСІ меблі вартістю +/-1Кдол. і купувати нові за +/1Кдол! :mrgreen:

Свою квартиру в 53м2 - я теж не балував :mrgreen:
Всі меблі обійшлись чуть більше 2Кдол!
✓ дивани - 2 розкладних і 1 стаціонарний(він на кухні)
✓ шафи-купе - 2шт. ВЕЛИЧЕЗНІ, 3м шириною кожна(одна - під стелю) з двома дзеркалами кожна
✓ Кухня Величчезна!

+ (комп'ютерний стіл/комод/два "офісних" крісла купили колись)
✓✓✓✓
Тож, через 7-10р. - мені і у своїй квартирі не буде шкода це все викинути і купити все НОВЕНЬКЕ!

Вже жартую до дружини, що треба ще дачу купити, щоб було куди то все вивезти, бо все одно трішки шкода буде викидати все на смітник! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 15:42

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

  Успіх написав:Вже жартую до дружини, що треба ще дачу купити, щоб було куди то все вивезти, бо все одно трішки шкода буде викидати все на смітник
покупайте гаражи
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:13

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

1529427340168267951
vitaliian
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