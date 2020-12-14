Бачив відос знайомих, як виглядає затоплення зверху підвісної стелі))
Це, наче велика(2х2м) крива куля звисає з гори)))
- так що такій стелі - теж гаплик(при сильному затопленні)
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Додано: Чет 19 сер, 2021 16:04
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Чет 19 сер, 2021 16:10
кстати нет, подставили ванную пробили дырочку вода вытекла, дырочку запаяли и квартира как новенькая. Иначе пришлось бы и ремонт делать и воду руками с пола собирать. Из пвх ткани шьют тенты для фур которые по 20 лет ходят под снегом и дождём. Это очень надежный маттериал.
Додано: Пон 23 сер, 2021 20:58
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Сер 25 сер, 2021 09:59
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
антивандальная мебель
Додано: Сер 25 сер, 2021 10:30
Дорого))
Я краще буду в смарті під оренду що 7-10р. викидувати ВСІ меблі вартістю +/-1Кдол. і купувати нові за +/1Кдол!
Свою квартиру в 53м2 - я теж не балував
Всі меблі обійшлись чуть більше 2Кдол!
✓ дивани - 2 розкладних і 1 стаціонарний(він на кухні)
✓ шафи-купе - 2шт. ВЕЛИЧЕЗНІ, 3м шириною кожна(одна - під стелю) з двома дзеркалами кожна
✓ Кухня Величчезна!
+ (комп'ютерний стіл/комод/два "офісних" крісла купили колись)
✓✓✓✓
Тож, через 7-10р. - мені і у своїй квартирі не буде шкода це все викинути і купити все НОВЕНЬКЕ!
Вже жартую до дружини, що треба ще дачу купити, щоб було куди то все вивезти, бо все одно трішки шкода буде викидати все на смітник!
Додано: Сер 25 сер, 2021 15:42
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Вів 31 сер, 2021 15:13
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:02
с первой квартирой сильно заморачевался с ремонтом, а потом понял что под аренду чем проще тем лучше
1. плитка - ламинат
2. стены - под покраску
3. потолок - гипсокартон, просто прямой (на вечно)
4. электрика - кабеля и щитовая все дорогое (на вечно) с включателями можно не заморачеватся
5. сантехника - простая (чем проще тем лучше) ну не дешовая
6. без мебели, на крайний случай самая примитивная
7. без техники, на крайний случай самая примитивная
8. жалюзи или римские шторы
9. отопление - как карта ляжет)
в общем все то что легко заменить нужно ставить не дорогое, а то что ставится на всегда нужно ставить дорогое и надежное =)
Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:19
Додано: Суб 04 вер, 2021 12:43
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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